كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كولومبيا تشيد بالمساعدات الطبية الإماراتية لدعمها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت الحكومة الكولومبية، اليوم الأحد، حفلاً رسمياً تزامناً مع وصول طائرة المساعدات الثانية التي تحمل 8 أطنان من الإمدادات الطبية، التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم جهود كولومبيا في الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وذلك بحضور سفير الإمارات لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس.

وقالت وزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا كلاوديا بلوم- خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بهذه المناسبة: "نيابة عن رئيس الجمهورية إيفان دوكي تعرب كولومبيا حكومة وشعباً عن تقديرها لمبادرة الإمارات، والتي تعكس عمق التعاون والتضامن الدوليين في أوقات الأزمات؛ حيث تستقبل كولومبيا التبرع الثاني الذي قدمته الدولة، والذي سيكون ضروريًا للحد من تفشي جائحة كورونا".

وألقت "بلوم " الضوء على العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين البلدين على مدار أكثر من 40 عاما وعلى عمق أواصر الصداقة والتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

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وفي نفس الاتجاه، تقدم عمدة مدينة ميديجين دانييل كينتيرو بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات - من خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي – مؤكداً على أن هذه المساعدات الطبية والغذائية ستوفر السلامة والحماية من عدوى الفيروس للآلاف من العاملين في القطاع الصحي.

من جهته، قال سفير الإمارات لدى كولومبيا سالم العويس: إن "وصول طائرة المساعدات الطبية والوقائية والغذائية الثانية إلى كولومبيا يعكس بلا شك، مدى التزام الإمارات حكومة وشعباً بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الكولومبي في هذه الظروف الحرجة؛ حيث تتضامن الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة في الأزمة التي يشهدها العالم جميعاً في ظل مواجهة جائحة كورونا".

ومن جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 18 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا لدعمها في مواجهة وباء فيروس كورونا، كما ساهمت في عودة 201 كولومبي إلى وطنهم.

وحضر الحفل كل من نائبة وزيرة العلاقات الخارجية لشؤون متعددة الأطراف أدريانا ميخيا، و نائب وزيرة العلاقات الخارجية للشؤون السياسية فرانسيسكو اتشيفيري، و مديرة إدارة التعاون الدولي في وزارة العلاقات الخارجية مارسيلا أوردونيز، وعدد من المسؤولين.