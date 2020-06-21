كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات المغربية تعلن تخفيف قيود فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، عن تخفيف عدد من القيود التي جرى فرضها في وقت سابق، لأجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكشف بيان مشترك بين وزارات الداخلية والصحة والصناعة بالمغرب، عن عدد من التدابير في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، اعتبارا من يوم 24 يونيو الجاري.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح للمقاهي والمطاعم باستقبال الزبائن، لكن شريطة عدم تجاوز 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية، وتم السماح باستئناف الأنشطة التجاربة في كافة المراكز والمجمعات، مع ضرورة الالتزام بشروط محددة.

ولفت بيان الوزارات إلى إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي، وتم الإعلان عن استئناف النقل العام بين المدن، سواء على الطرق أو في القطارات، وفق شروط محددة. وسيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق شروط محددة.

وقررت السلطات فتح الشواطئ مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، فضلا عن إعادة فتح ملاعب الكرة في الأحياء، واستئناف السياحة الداخلية، مع مراعاة خمسين في المئة من الطاقة الاستيعابية.

Advertisements

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب إلى 9957، تعافى 9249 منهم، فيما أودى المرض بحياة 213.