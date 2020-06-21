عمال النظافة في العاصمة الاقتصادية يعودون إلى الاحتجاج

عاد عمال النظافة في شركة أفيردا، في العاصمة الاقتصادية، إلى الاحتحاج من جديد، بعد خوضهم إضرابا عن العمل، قبل اسابيع.

وأعلن عمال النظافة في شركة أفيردا تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الاثنين، مع حمل الشارة، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على عدم التوقيع على الاتفاقية الجماعية.

ويسود ترقب حذر في صفوف عمال النظافة، التابعين لشركة افيردا بشأن ملفهم المطلبي؛ إذ بحسب مصادر “اليوم24″، فإن إدارة الشركة المذكورة، وضعت نص الملف المطلبي لدى مصالح الدارالبيضاء للبيئة من أجل التأشير عليه.

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وأشارت المصادر نفسها إلى أنه، إلى حدود الساعة، لم تتوصل إدارة أفيردا برد من طرف مصالح الدارالبيضاء للبيئة.

وقالت المصادر نفسها إن إدارة أفيردا أخبرت عمال النظافة، والهيآت التمثيلية لهم بأن الظروف الراهنة أثرت بشكل سلبي في البرنامج المتفق عليه من طرف العمال، والإدارة، إلا أنها التزمت بتوقيع الملف المطلبي بمجرد انتهاء هذه الظروف.

وعلى إثر ذلك، حملت النقابة الوطنية الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية لمجلس المدينة في عدم تأشير على الملف المطلبي، مهددة باحتقان آخر في صفوف العمال.

