نفى الفنان الجزائري، قادر الجابوني، خبر تعرضه لحادثة سير، في الأيام الماضية، عكس ما راج حوله على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أول أمس الجمعة .
وأكد قادر الجابوني، في تصريح لـ”اليوم 24″، أنه بخير، وفي صحة جيدة، نافيا ما راج بعد انتشار صورة لشخص يشبهه، يعاني كدمات، وأثار حادث ما.
واستغلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة المذكورة، للترويج لشائعات تعرض الفنان قادر الجابوني لحادثة سير خطيرة.
ويعتبر قادر الجابوني من ببن أكثر الفنانين الجزائريين حضورا في المغرب، وحقق الديو الغنائي، الذي جمعه مع الفنانة المغربية زينة الداودية بعنوان “نسمح ومنساش”، نسب مشاهدة عالية بلغت 82 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الاشاعات.. قادر الجابوني لـ”اليوم24″: أنا بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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