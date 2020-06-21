بعد تصنيفه ضمن منطقة التخفيف 1..سبع حالات إصابة بكورونا في إقليم سطات في وحدة صناعية

لم يصمد إقليم سطات طويلا؛ إذ بعد تصنيفه ضمن منطقة التخفيف 1 لتدابير الحجر الصحي؛ تأكدت إصابة سبع حالات بفيروس “كروفيد-19” اليوم الأحد، في صفوف عمال في إحدى الوحدات الصناعية في مدينة سطات.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المصابين في إقليم سطات سيخضون للعلاج داخل المستشفى الإقليمي في المدينة، بسبب امتلاء مستشفى بنسليمان عن آخره بالمصابين بفيروس “كوفيد-19”.

يذكر أن جهة الدارالبيضاء – سطات سجلت، إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم، 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي في عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 3018.

