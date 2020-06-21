الفنانة شامة الزاز تمر من أزمة صحية عمقها الفقر..مطالب بالتفاتة لأيقونة الطقطوقة

تعاني الفنانة، شامة الزاز، في الوقت الحالي، من أزمة صحية، أدخلتها إلى المستشفى للخضوع لرعاية صحية.

وتعاني شامة الزاز، منذ مدة طويلة، مرض القلب، وكانت قد ألمت بها أزمة صحية مماثلة، في نونبر من السنة الماضية، قبل أن تمر من الوضع نفسه، مرة أخرى، قبل أيام قليلة، إذ نقلت على إثره إلى المستشفى في مدينة تاونات.

الفنان محمد الشوبي، طالب اليوم الأحد، بالالتفات إلى رائدة الطقطوقة الجبلية، وكتب على فايسبوك: “شي التفاتة للفنانة الزاز في محنتها من المسؤولين، وبعض أهل الخير فالشمال”.

وأضاف الشوبي: “السيدة راه أطربت عندما غنت الثرات الجبلي، وأبدعت في الطقطوقة منذ سنوات خلت”.

وتعتبر شامة الزاز، واسمها الحقيقي شامة الحمًومي، من أبرز أسماء فن الطقطوقة الجبلية، وكانت قد شاركت في المسيرة الخضراء عبر تأطير النساء، والترفيه عنهم بالموسيقى.