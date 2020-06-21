بخلاف سبتة.. مليلية المحتلة تتشبث بإحياء شعيرة الأضحى هذه السنة

على خلاف سبتة المحتلة، أعلنت حكومة مليلية المحتلة، اليوم الأحد، تشبثها بإحياء شعيرة الأضحى، المقررة، نهاية شهر يوليوز المقبل، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مستشار الصحة العامة، محمد محمد محند، بأن إلغاء شعيرة الأضحى “غير مبرمج نهائيا”، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، اليوم.

وكانت الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة قد أعلنت، قبل يومين، إلغائها لشعيرة عيد الأضحى، التي كان يخلدها مئات المسلمين في المدينة المحتلة.

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وقالت حكومة سبتة المحتلة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن هذا القرار، يأتي لاعتبارات صحية، ونزولا عند طلب المصالح الصحية في المدينة، التي رأت في تخليد الشعيرة خطرا على المدينة، بالنظر إلى التجمعات، التي يمكن أن تنتج عنها.

وحسب المصدر ذاته، فإن القرار المذكور، يأتي منسجما مع قرارات سابقة، اتخذتها الجهة ذاتها، وتقضي بتعليق كافة الأنشطة، والاحتفالات المبرمجة، إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

والقرار المذكور يعني تعليق إدخال المواشي المخصصة لإحياء شعيرة عيد الأضحى إلى المدينة المحتلة، وإلغاء صفقات الخيام، التي كانت قد أطلقت، استعدادا لاحتضان العائلات، التي كان من المنتظر أن تحيي المناسبة.