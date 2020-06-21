اليوم العالمي للموسيقى.. الدارالبيضاء تحتفل

تحتفل مدينة الدارالبيضاء باليوم العالمي للموسيقي، الذي يصادف هذه السنة، اليوم الأحد، من خلال حفل افتراضي، تشارك فيه أسماء معروفة.

ويشارك في الحفل، سكينة فحصي، وليلى، وفتاح النكادي، بوندليس لايف باند، فيما يحضر كضيوف شرف، منهم نبيلة معان، وجيهان بوكرين، ورباب فيزيون، والأوركسترا الأمازيغية.

ويبث الحفل، المنظم من طرف الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات، من خلال صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداءً من الساعة الثامنة مساء، ويمتد إلى مدة ساعة ونصف الساعة.

الحفل المرتقب سيشكل فرصة للفنانين للعودة إلى الخشبة من جديد، لكن بطريقة استثنائية، حيث يغنون أمام الكاميرات فقط، التي تنقل الحفل للجمهور على صفحات we casablanca.