بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.. المغرب يفتح معبر الكركارات للعالقين الموريتانيين

بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، يستعد المغرب، اليوم الأحد، لإعادة فتح معبر الكركارات، الذي يربطه بالجارة الجنوبية موريتانيا، بشكل استثنائي.

وقالت سفارة موريتانيا في الرباط، نهاية الأسبوع الجاري، إن باقي العالقين الموريتانيين في المغرب، ستتم إعادتهم عبر المعبر البري، ابتداء من اليوم، مؤكدة اكتمال ترتيبات عملية عودة هؤلاء المواطنين، الذين يتجاوز عددهم ثلاثمائة شخص.

وستتم عملية دخول الموريتانيين العالقين في المغرب، عبر مجموعتين، اليوم، وغدا الاثنين، وتشمل المواطنين، الذين سجلوا أنفسهم لدى السفارة بغرض العودة في إطار هذه العملية.

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ووفرت موريتانيا لمواطنيها الحافلات لنقلهم من المغرب، كما فتحت الباب أمام سائقي السيارات للعودة إلى بلادهم برا بشرط التنسيق مع السفارة.

وعملت السلطات الموريتانية على تهيئة مركز استقبال على مستوى نقطة العبور، حيث ستجرى الفحوصات اللازمة للوافدين عليه، وكذلك إجراءات الدخول الاعتيادية.

وكانت موريتانيا قد نظمت، قبل أيام، رحلة جوية، لإعادة عالقيها في المغرب، وتعهد الوزير الأول الموريتاني، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الأسبوع الماضي، بحل إشكال باقي العالقين في الجنوب، في أقل من أسبوع.