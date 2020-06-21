بريطانيا تصنف حادث ريدينغ “عملا إرهابيا”.. أودى بحياة ثلاثة أشخاص طعنا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، أن حادث الطعن، الذي عرفته البلاد، مساء أمس السبت، يعتبر “عملا إرهابيا”.

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم، إن شرطة مكافحة الإرهاب هي التي ستتولى التحقيق في حادث ريدينغ.

وكانت الشرطة البريطانية قد أكدت، أمس، خبر مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين في هجوم بسكين، في مدينة ريدينغ.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن شهود عيان، قولهم إنهم شاهدوا رجلا تحرك بين الناس في المتنزه، وطعن من تصل إليه يداه، قبل أن يندفع رجل شرطة، كان خارح ساعات عمله، وتصادف وجوده هناك، نحو المهاجم، وطرحه أرضا، وسيطر عليه، ومنعه من الاستمرار في عملية الطعن.

يذكر أن بريطانيا شهدت هجومين إرهابيين، في الأشهر الأخيرة، إذ، في أواخر نونبر، شن هجوما على جسر لندن، طعن خلاله خمسة أشخاص بسكين، فقتل اثنين منهم، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح.