الكويت تسجل 7 وَفَيَات و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:45 مساءً, 21 يونيو 2020 م المناطق - واس سجلت الكويت 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 39650 حالة، في حين سجلت سبع وفيات إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى اليوم 326 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن حالات الإصابة ال 505 السابقة تضمنت (231 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 74ر45% و(274 حالة لغير الكويتيين) بنسبة 26ر52%.

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