الصين تعلن البدء بالمرحلة الثانية من اختبار لقاح لكورونا

ودخل نحو 10 لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم، في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها، وأن "العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة".

ولم يدخل أي من هذه اللقاحات مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع، وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع.



وقال المعهد، إن "باحثين صينيين بدأوا السبت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح وهو واحد من 6 محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ مايو الماضي".

وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة لدى الأصحاء دون أي مشاكل.

وأصاب الفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر العام 2019، نحو 8.81 مليون شخص على مستوى العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 460 ألفا.