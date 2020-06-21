كورونا في الخليج.. بيانات جديدة عن تطورات الفايروس

وقطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا يذكر للإصابات اليومي (من 1026 أمس إلى 881 اليوم)، مع زيادة الوفيات من 1 إلى 4، ما رفع الحصيلة إلى 87369 إصابة و98 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 68319 بشفاء 1556 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.وسجلت الإمارات اليوم 392 إصابة جديدة مقابل 388 أمس ليبلغ مجموع الحالات 44925، منها 302 حالة وفاة بعد رصد حالة واحدة خلال اليوم الماضي. وارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 32415 مع تعافي 661 مريضا خلال آخر 24 ساعة.

وفي الكويت تراجع عدد الإصابات اليومية من 536 أمس إلى 505 اليوم لتبلغ الحصيلة 39650، منها 326 وفاة بزيادة 7 حالات جديدة (مقابل 6 حالات أمس). وبتعافي 514 مريضا ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 31240.



ورصدت سلطنة عمان 905 إصابات مقابل 896 أمس، ليصبح العدد الإجمالي 29471، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 131 بعد تسجيل 3 حالات لليوم الثاني على التوالي. وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 15552 مع شفاء 772 شخصا خلال اليوم الماضي.