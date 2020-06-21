الصحة البرلمانية تصدر بياناً بشأن مستجدات فايروس كورونا

أصدرت لجنة الصحة البرلمانية، الأحد، بياناً بشأن مستجدات فايروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تتابع بقلقٍ بالغ ما وصلت اليهِ الامور في مواجهة جائحة كورونا وازدياد اعداد الاصابات والوفيات بالشكل الذي يفوق القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية والمالية والبشرية".
ودعت اللجنة، الشارع العراقي ومرجعياته الدينية وواجهاته المجتمعية، إلى "إسناد مجهود المؤسسات الصحية في معركتها ضد الوباء وزيادة الدعم لوزارة الصحة في جميع المجالات"، مؤكدة "تسجيلها جملة ملاحظات قد تكون من الاسباب المهمة التي ادت لتدهور ملف مواجهة الوباء وستعرضها على رئيس الوزراء في لقاء تطمح ان يكونَ قريباً لحراجة الظرف الذي يمر فيه البلد".
ودعت اللجنة، الشارع العراقي ومرجعياته الدينية وواجهاته المجتمعية، إلى "إسناد مجهود المؤسسات الصحية في معركتها ضد الوباء وزيادة الدعم لوزارة الصحة في جميع المجالات"، مؤكدة "تسجيلها جملة ملاحظات قد تكون من الاسباب المهمة التي ادت لتدهور ملف مواجهة الوباء وستعرضها على رئيس الوزراء في لقاء تطمح ان يكونَ قريباً لحراجة الظرف الذي يمر فيه البلد".
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