2020-06-21 | 15:42
4,826 مشاهدة
وتوفي راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".
وذكر حساب النادي الاسباني الناطق باللغة العربية في تغريدة له على "تويتر"، "يتقدم نادي فالنسيا، بأصدق عبارات التعازي لعائلة لاعب منتخب العراق السابق أحمد راضي الذي توفي اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا".
ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.
وذكر حساب النادي الاسباني الناطق باللغة العربية في تغريدة له على "تويتر"، "يتقدم نادي فالنسيا، بأصدق عبارات التعازي لعائلة لاعب منتخب العراق السابق أحمد راضي الذي توفي اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا".
ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي فالنسيا الاسباني يعزي بوفاة احمد راضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.