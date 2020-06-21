الارشيف / اخبار العالم

نادي فالنسيا الاسباني يعزي بوفاة احمد راضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-06-21 | 15:42

نادي فالنسيا الاسباني يعزي بوفاة احمد راضي

4,826 مشاهدة

Advertisements
قدم نادي فالنسيا الاسباني، تعازيه بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي اليوم الاحد.
وتوفي راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس "كوفيد 19".

وذكر حساب النادي الاسباني الناطق باللغة العربية في تغريدة له على "تويتر"، "يتقدم نادي فالنسيا، بأصدق عبارات التعازي لعائلة لاعب منتخب العراق السابق أحمد راضي الذي توفي اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا".


ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.

 

 


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي فالنسيا الاسباني يعزي بوفاة احمد راضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا