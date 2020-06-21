نادي فالنسيا الاسباني يعزي بوفاة احمد راضي

وتوفي راضي صباح اليوم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وذكر حساب النادي الاسباني الناطق باللغة العربية في تغريدة له على "تويتر"، "يتقدم نادي فالنسيا، بأصدق عبارات التعازي لعائلة لاعب منتخب العراق السابق أحمد راضي الذي توفي اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا".



ورحل راضي اليوم عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ليلقب بلاعب "القرن العشرين" في العراق.