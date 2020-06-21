اغلاق مداخل المدينة القديمة في كربلاء

افاد مصدر امني، الاحد، باغلاق مداخل المدينة القديمة في محافظة كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اغلاق كافة مداخل المدينة القديمة ومنع حتى السير على الأقدام واغلاق سيطرة المركزية والبارودي والمحكمة حتى الدخول سيرا على الأقدام".
ومن المقرر أن تشهد كربلاء يوم غد الاثنين حظراً شاملاً للتجوال لمدة اسبوع.
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