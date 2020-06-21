منتجون ومربون للدواجن يناشدون بالتدقيق في قضية اطلاق البضائع المهربة

اطلق منتجون ومربون للدواجن في العراق، مناشدات الى الحكومة والقضاء بالتدقيق في قضية اطلاق البضائع المهربة.
وقال المنتجون في بيان لهم تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نناشد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحري والتحقيق في قضية اطلاق البضائع المهربة والسماسرة الذين يعملون على تهريب البضائع عبر منافذ اقليم كردستان".
وأضافوا أن "المحاكم المختصة في ديالى وبغداد وكركوك وصلاح الدين لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بحقهم بعد القاء القبض عليهم من قبل الاجهزة الامنية".
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