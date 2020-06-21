تركيا ترفض الانتقادات الأمريكية لعملياتها في شمال العراق وتعتبرها 'مخجلة'

رفض المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأحد، انتقادات لجنة أمريكية، لعمليات "مخلب النمر"، و"مخلب النسر" للجيش التركي ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وقال أقصوي في بيان، إن "الولايات المتحدة أيضا تصنف منظمة "بي كا كا" على أنها منظمة إرهابية، إلا أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF)، التي تدعي الدفاع عن حرية الأديان في العالم، تغض الطرف عن ممارسات أذرع المنظمة في العراق وفي سوريا متمثلة بتنظيم ب ي د/ي ب ك من ظلم السكان المحليين بمن فيهم الأكراد، واتباع أساليب الترهيب وسياسة الانفصال".



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