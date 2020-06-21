بوتين يلمح لولاية خامسة تحمي روسيا من "الشلل"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، أنه سيدرس خوض الانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في عام 2024.

وأشار بوتين إلى أن البحث عن أي خليفة يخاطر بتعريض الحكومة الروسية لحالة من الشلل مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بوتين قوله عبر قناة "روسيا1" التلفزيونية الوثائقية، التي يتم بثها في أقصى الشرق الروسي "لا استبعد مثل هذا الاحتمال، إذا تمت الموافقة على التعديل الضروري للدستور. لم اتخذ قرارا بعد".

وسيصوت الروس في الأول من يوليو/ تموز المقبل بشأن أكثر التغييرات الشاملة لدستور البلاد، منذ أن تم تبنيه قبل حوالي 30 عاما.

وسيسمح أحد التعديلات لبوتين (67 عاما) ببدء احتساب فترات رئاسته من الصفر، على الرغم من أنه شغل بالفعل أربع فترات رئاسية، وبتولي المنصب الرئاسي لولايتين أخريين مدة الواحدة ست سنوات، عندما تنقضي ولايته الحالية في عام 2024 .”

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وأضاف بوتين "من الضروري العمل وليس البحث عن خلفاء"

فلاديمير بوتين سياسي روسي وضابط مخابرات سابق شغل منصب رئيس روسيا لأربع ولايات بينها ولايتان منذ عام 2012، وأخريان سابقتان من عام 2000 حتى 2008، وبينهما تولى رئيس وزراء روسيا تحت رئاسة أحد المقربين منه وهو ديمتري ميدفيديف.

ولد بوتين في لينينغراد، روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، ودرس القانون في جامعة ولاية لينينغراد، وتخرج في عام 1975.

كان بوتين ضابط مخابرات في المخابرات السوفيتية لمدة 16 عامًا، وارتقى إلى رتبة ملازم أول قبل استقالته عام 1991 لدخول السياسة في سانت بطرسبرغ.

انتقل إلى موسكو في عام 1996 وانضم إلى إدارة الرئيس السابق بوريس يلتسن حيث شغل منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، وهي الوكالة التي حلت محل الـ(KGB)، ثم رئيسا للوزراء، وأصبح القائم بأعمال الرئيس في 31 ديسمبر 1999، عندما استقال يلتسن.