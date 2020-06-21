مؤسسة خليفة الإنسانية تغيث 35 قرية نائية في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أغاثت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، 35 قرية نائية في ارخبيل سقطرى ضمن جهودها للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان في القرى النائية من الأرخبيل حيث استفاد أكثر من 400 أسرة من هذه المساعدات.



وفي إطار جهودها الإنسانية للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان المناطق النائية في الارخبيل سيرت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، القوافل الإغاثية إلى 18 قرية نائية في منطقة دكسم وسط الجزيرة بعد أن وصلت إلى 17 قرية اخرى في منطقة قعرة جنوب الجزيرة لمساعدة الأهالي والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

قوافل الإغاثة وزعت المساعدات على نحو 119 أسرة فقيرة ومحتاجة في منطقة دكسم والذين يعيشون في 18 قرية نائية وهي (حجهر روقب، قطانة، دمتكر، دعمقهين، رقبهنيتن، حادر، دحجامة، عناجة، مطهر، معنيف طيربة، دعجهم، بودد، فارق، عدهو، شصارنه، فرمهن، ترابك، ديسفر، دكلهية، فرمهن صاداقة، راقب دقفالة، رهننة). وإلى قرى (جنوتي، صالحن، راهن، كدوديهن، محاضر، قطانه، ضيضعه، لبناتي، عاليهن، قشباب، معبهر، موقعهر، بيه، دعشبق، عجمان، امالح، حزاحز).

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في منطقة قعرة جنوب غرب الجزيرة وصلت قوافل الإغاثة محملة بالمعونات والمواد الغذائية المتنوعة إلى هذه القرى الواقعة في منطقة قعرة جنوب غرب أرخبيل سقطرى، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها للتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة والفقيرة التي تمر بظروف معيشية صعبة.

المساعدات التي وزعتها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية استفاد منها أكثر من 233 أسرة، وشملت الاحتياجات الأساسية من (طحين، سكر، أرز، شاي، زيت، تمر)، حيث أسهمت هذه السلال الغذائية في تأمين الاحتياجات الضرورية للأسر المحتاجة.

وبالتزامن مع توزيع هذه المواد الغذائية قامت القوافل الإغاثية بتوزيع عشرات الهدايا وألعاب للأطفال، التي رسمت الفرحة والبسمة على وجوههم. وعبر أهالي القرى المستفيدة من هذه المساعدات عن تقديرهم وشكرهم للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها مؤسسة خليفة الإنسانية من أجل التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على توفير متطلبات الحياة الأساسية، وأشاروا إلى أن الفرق الإغاثية التابعة للمؤسسة تحملت الصعاب والعناء ومشقة الطرقات للوصول إلى قراهم من أجل تقديم هذه المساعدات وتوفير سبل العيش الكريم للأسر الفقيرة والمحتاجة.