الارشيف / اخبار العالم

السعودية تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

السعودية تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 3379 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الاجمالي الى 157612 حالة فيما تم تسجيل 2213 حالة تعافي جديدة و37 حالة وفاة،

 

Advertisements

وبذلك يصل مجموع حالات التعافي الى 101130 حالة ومجموع حالات الوفاة الى 1267 حالة

 

وذكرت الصحة في أنه في خلال زيارة عائلية لم يتخذ فرد مصاب الاجراءات الاحترازية وتسبب في عدوى 21 فرداً من 4 عائلات منهم كبار سن وأطفال منها حالتين حرجة تخضع للعناية الطبية

 

واضافت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 55215 حالة منها 2027 حالة حرجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا