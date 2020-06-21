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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 3379 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الاجمالي الى 157612 حالة فيما تم تسجيل 2213 حالة تعافي جديدة و37 حالة وفاة،
وبذلك يصل مجموع حالات التعافي الى 101130 حالة ومجموع حالات الوفاة الى 1267 حالة
وذكرت الصحة في أنه في خلال زيارة عائلية لم يتخذ فرد مصاب الاجراءات الاحترازية وتسبب في عدوى 21 فرداً من 4 عائلات منهم كبار سن وأطفال منها حالتين حرجة تخضع للعناية الطبية
واضافت الصحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 55215 حالة منها 2027 حالة حرجة
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