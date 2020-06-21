في أول أيام الامتحانات.. تسريب امتحان اللغة العربية والقبض على شخصين والتعليم تحقق.. وضبط 8 حالات غش إلكتروني.. وتجمعات كبيرة للأهالي أمام اللجان.. واستبعاد معلمة مصابة بكورونا من لجنة

كتب: ضياء السقا

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية فى أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2019،2020، وسط إجراءات وقائية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأدى 667 ألف و315 طالب/طالبة الامتحان داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث دخل الطلاب اللجان من الثامنة صباحا وتم تفتيشهم ومنحهم كمامات وأكياس جيل مطهر.

الأسئلة واضحة ومطابقة للمواصفات

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان اللغة العربية، جاءت مطابقة للمواصفات ولم تتلق الوزارة اى شكاوى من الطلاب بخصوص الأسئلة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسئلة جاءت واضحة وإجاباتها محددة ولا توجد أى لبس أو غموض فى الصياغة، لافتة إلى أنها جاءت من المناهج المقرر على الطلاب حتى 15 مارس الماضى ولا يوجد أى شئ خارج المنهج.

تجمعات الأهالي أمام اللجان

وشهدت ساحات معظم لجان الامتحانات تجمعات كبيرة لأولياء الأمور، لانتظار أبنائهم، رغم مناشدة وزارة التربية، بعدم التزاحم أمام اللجان، بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن أولياء الأمور متخوفين على أبنائهم وهذا أمر طبيعى، ولكن الامتحانات تتم فى ظروف استثنائية، ومن ثم يجب عليهم عدم التواجد والتجمع لتقليل نسبة الاختلاط بينهم.

شاومينج تسرب الامتحان.. والوزارة تحقق

من ناحية أخرى، تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا من أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء الامتحان، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية تتأكد من صحة ما تم تداوله بالتنسيق مع اللجنة الفنية لواضعى الامتحان.

تداولت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، عدة صور تزعم أنها لامتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية، بعد مرور أقل من ساعة من زمن الامتحان.

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وقال المصدر لمصراوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، لإغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأكد المصدر، أن الوزارة تعد بيانا للرد والتوضيح حول ما حدث في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

ضبط شخصين وراء تسريب الامتحانات

وفي سياق متصل، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب إمتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الإمتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالى (5 ساعات).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 8 حالات غش باستخدام المحمول

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة، و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة) ، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

استبعاد معلمة من لجنة امتحانات مصابة بكورونا

قررت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بالسيدة زينب، استبعاد معلمة مصابة بكورونا بعد دخولها لجنة الامتحان، حيث أكد أحد مسئولى اللجنة أن المعلمة لم تخالط أحد داخل اللجنة وتم حجزها على باب اللجنة من الداخل وبعدها غادرت اللجنة دون حدوث أى مشكلة.

وبحسب "اليوم السابع"، أبدى أولياء الأمور استيائهم من تصرف المعلمة، قائلين: "كان يجب عليها عدم الدخول من الأساس، فيما أوضحت المعلمة انه حاولت تقديم اعتذار للجنة الإدارة ولم تتمكن من ذلك وتخاف من العقوبة المقررة جراء التغيب عن أعمال الامتحانات".