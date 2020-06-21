465 ألف وفاة حصيلة كورونا في العالم

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أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 464,423 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الأحد.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8,841,680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 4,120,500 حالة على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 119,719 وفاة من أصل 2,255,119 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 617,460 شخصًا على الأقل.

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بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل مع 49,976 وفاة من أصل 1,067,579 إصابة تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42,589 وفاة من أصل 303,110 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34,610 وفاة (238,275 إصابة)، وفرنسا مع 29,633 وفاة (196,594 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 83,378 إصابة (26 إصابة جديدة بين السبت والأحد) تعافى منها 78,413 شخصاً.

وأحصت أوروبا الأحد حتى الساعة 11,00 ت غ، 192,598 وفاة من أصل 2,516,978 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 128,174 (2,356,078 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 93,621 وفاة (2,017,610 إصابة)، وآسيا 28,617 وفاة (1,010,688 إصابة) والشرق الأوسط 13377 وفاة(633,209 إصابة) وإفريقيا 7905 وفاة (298,244 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8874 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.