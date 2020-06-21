لأسباب صحية.. ٧ معلمين و١١ طالبًا يعتذرون عن عدم استكمال امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إنه تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لن تسمح لهم بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه تم قبول 11 اعتذارًا لطلاب لا تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان بتقرير من المسؤول الصحي، على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية؛ حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.

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وأكدت الوزارة أنه تم استبدال رئيس لجنة بالوادي الجديد (ك.ع.أ) بمدرسة الثانوية بنات بإدارة الخارجة التعليمية، بسبب عدم التزامه بالضوابط التي أعلنتها الوزارة، كما تم استبدال رئيس مركز توزيع أسئلة بمحافظة مطروح لشعوره بالتعب ونقله إلى المستشفى.

وتوضح الوزارة أن معيار استكمال أداء الامتحان بالنسبة إلى أي طالب يشعر بحالة إعياء داخل اللجنة تخضع لرؤية المسؤول الصحي باللجنة وفقًا لحالة الطالب الصحية؛ حيث يسمح له باستكمال أشكال الامتحان في حالة أن حالته الصحية تسمح بذلك بعد عزله عن زملائه خشية انتقال عدوى أو نقله إلى أقرب مستشفى بسيارة الإسعاف في حالة شعوره بإعياء شديد.

وأكدت الوزارة أنها وفرت أدوات التعقيم "مجانًا" داخل جميع اللجان على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب، حيث تم توزيع 33 مليون كمامة على اللجان؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وأن قيام بعض أولياء الأمور بشراء مستلزمات لأبنائهم شأن خاص بهم.