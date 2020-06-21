صور.. "البوكلت" وراء تأخر خروج طلاب الثانوي في بعض لجان دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن سبب تأخر خروج طلاب شهادة الثانوية العامة، اليوم الأحد، موضحا أن تسليم البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والإحصاء والاقتصاد أدى إلى تأخير خروجهم.

وأضاف المصدر، في تصريح لموقع "الخليج 365"، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تجمهر أولياء الأمور في عدد من المدارس، حفاظا على الصحة العامة.

وقال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إن 10 آلاف و108 طلاب أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، حضر منهم 1053 طالبا وطالبة وتغيب ٥٣ طالبا، في41 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية.

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وأضاف "وكيل الوزارة"، في تصريح صحفي، أنه جرى الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة.

وبين عثمان، أنه جرى توزيع كافة الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على جميع اللجان، لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "عثمان" إلى أنه جرى فتح اللجان الساعة الثامنة صباحا، لاستقبال الطلاب وسط إجراءات أمنية ووقائية، وإتاحة مقاعد داخل أفنية المدارس لتواجد الطلاب بعد الدخول للمدارس، وقبل وقت دخولهم للجان واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

واختتم حديثه: "غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت كافة الإجراءات واتخاذ اللازم نحو حل جميع المشكلات والإجابة عن جميع التساؤلات التي تلقتها".