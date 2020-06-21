ضبط طالب ثانوي أثناء تصويره ورقة امتحان اللغة العربية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: ألقت قوات تأمين إحدى لجان الثانوية العامة بمدينة بني سويف، القبض على طالب بعد ضبطه متلبسا بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية، عقب بدء الامتحان بنحو ساعة. وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه جرى ضبط طالب أثناء تصوير الامتحان داخل إحدى اللجان. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إحالة الطالب للتحقيق.

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