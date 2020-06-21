فقيدة الثانوية العامة.. بنت الـ17 سقطت من الطابق الثاني جثة هامدة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقيت طالبة ثانوي مصرعها، اليوم الأحد؛ إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها في مركز الحوامدية جنوب الجيزة.
تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بمصرع فتاة داخل منزلها بشارع الكيماويات.
ووجه العقيد أحمد نجم مفتش قطاع الجنوب، بسرعة انتقال قوة إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
تحريات الرائد إكرامي البطران، رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، أشارت إلى أن المتوفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي "17 سنة" اختل توازنها، ما أدى لسقوطها من الطابق الثاني.
فارقت الفتاة الحياة في الحال، وعاين رجال المباحث جثمانها بـ"بئر السلم" للتاكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.
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