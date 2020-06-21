الاشتباه في إصابة 3 طلاب بفيروس كورونا في لجان الثانوية العامة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، رصدت إصابة 3 طلاب بارتفاع في درجة الحرارة والاشتباه في الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، فيما جرى استدعاء سيارات الإسعاف المُجهزة لنقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إلى إصابة مراقب بلجنة مدرسة "النهضة الحديثة" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، بانخفاض في ضغط الدم، قبل استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المراقب إلى مستشفى "فاقوس" المركزي.

كان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألفًا و788 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألفًا و122 طالبًا وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك في 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

