كورونا في بريطانيا: الإصابات تتخطى 304 آلاف والوفيات أكثر من 42 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا إلى 304,580 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 42674 حالة. وتعافى 1319 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في بريطانيا.
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