حبس سائق وزميله لاتهامهما بالاعتداء جنسيًا على ربة منزل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر المستشار أحمد الإمبابي، رئيس نيابة قليوب، اليوم الأحد، حبس سائق وزميله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاعتداء جنسيا علي سيدة كرها عنها، كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من "م. م. م"، 39 عامًا، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، يفيد بأنه حال استقلالها مركبة توكتوك وبرفقتها ابنتها، للتوجه لمستشفى، فوجئت بقائد المركبة يدخل لإحدى الأراضي الزراعية ويعتدي عليها جنسيا كرها عنها، وبصحبته آخر اتصل به، وفرا هاربين عقب ذلك، وبسؤال ابنتها رددت المضمون ذاته.

جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما "ع. م. س"، 32 عاما سائق توكتوك، ومقيم بمركز قليوب، و"أ. م. ع"، 25 سنة، سائق توكتوك، مقيم بمركز طوخ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3424 إداري مركز قليوب لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.