250 طالبًا سوريًا وصلوا مطار دمشق من الهند

وصلت طائرة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي، وعلى متنها 250 طالبا قادمين من الهند.
وأعلنت وزارة النقل السورية أن الطائرة وصلت مطار دمشق قادمة من مطار نيودلهي حيث استكملت هناك الإجراءات الصحية.
وكانت الوزارة أعلنت أمس أنه سيتم تزويد جميع الطلاب بالكمامات والقفازات خلال الرحلة.
يذكر أن الوزارة بدأت تسييررحلات لإجلاء السوريين في الخارج خاصة الطلاب بعد تعليق الرحلات من وإلى البلاد أسوة بعدد من الدول.
ووصلت أول رحلة إلى مطار دمشق قادمة من العاصمة الأرمنية يرفان يوم 29 أبريل الماضي، تلتها رحلة من الإمارات العربية المتحدة في الرابعمن الشهر الماضي، ثم رحلات من روسيا والعراق والكويت والسودان، بينما بقيت دول الاتحاد الأوروبي تمنع الطائرات السورية من الهبوط في مطاراتها لإعادة السوريين العالقين فيها حسب ما أعلنت الخارجية السورية الشهر الماضي.
وكانت الحكومة السورية طلبت من وزارات الخارجية والصحة والنقل في 18 من أبريل الماضي "دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم".
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