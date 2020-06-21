وفاة المدونة المغربية إيمان بنسمينة بعملية لشفط الدهون

ذكر موقع "الأول" المغربي، السبت، أن المدونة إيمان بنسمينة (32 عاما)، توفيت الأربعاء الماضي، جراء جراحة شفط الدهون، بعيادة مشهورة في مدينة الرباط.
وأشار الموقع إلى أن بنسمينة ابنة والي أمن سابق في الرباط، وقريبة الوزير السابق ناصر حجي.
ونقل "الأول" عن وفاء حاجي القيادية الاتحادية ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء، قولها في تدوينة: "ابنة عمي الصغيرة إيمان.ب، البالغة من العمر 32 عاما فقط، توفيت بسبب جراحة تجميلية بسيطة لشفط الدهون".
وأضافت حاجي أن العملية أجريت بعيادة مشهورةبمدينة الرباط، قائلة: "أبقوها في غرفة العمليات لمدة 8 ساعات، وأخفوا حالتها لمدة 3 أيام، حيث أخبروا العائلة بأنه مع كوفيد-19، لن يتمكنوا من الدخول لرؤيتها في غرفتها".
ولفتت إلى أن والديها يعيشان حالة غضب وحداد، مؤكدة أنهما يريدان فتح نقاش حقيقي بشأن الجراحة التجميلية في المغرب، والتحدث عن قضيتهما.
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