392 إصابة جديدة بكورونا و661 حالة شفاء في الإمارات

أعلنت الصحة الإماراتية عن 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا و661 حالة شفاء جديدةوحالة وفاة واحدة، حسبما أفادت شبة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.
وأما السعودية سجلت أكثر من 150 ألف إصابة بالفيروس، بينها نحو 1200 وفاة.
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