كورونا..392 إصابة جديدة بالإمارات و 3 وفيات في عُمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 03:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 44925 حالة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أجرت، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وام)، أكثر من 48 ألف فحص جديد، ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة.

كما سجلت الوزارة 661 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كورونا، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 32,415 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 شخص.

905 إصابات جديدة بـ”كورونا “في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، عن تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا، منها 402 لعمانيين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في ”تويتر“، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 29471 حالة.

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كما أعلنت عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 131 حالة.

وأشارت، إلى أن 772 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد، إلى 15552.

إصابات “كورونا” في قطر تتخطى 87 ألفا

أعلنت قطر اليوم الأحد، تسجيل 881 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان، إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 18.952 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 87.369 حالة.

ولفتت إلى تماثل نحو 1556 حالة للشفاء من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 68.319 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أنها سجلت 4 حالات وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد وفيات الفيروس حتى الآن إلى 98 حالة.