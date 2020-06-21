بـ”خصومات وعروض”.. إيران تحاول تحسين سمعة مجالها الجوي السئ

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وقال مسؤول كبير بقطاع الطيران الإيراني، إن حكومة بلاده تعد خططا لعرض خصومات على بعض شركات الطيران الأجنبية التي تستخدم مجالها الجوي، وذلك .
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ناصر أغاي مدير شركة المطارات والملاحة الجوية التي تديرها الدولة قوله إن ”الخصومات ستذهب لأكبر ثماني شركات تقدم رسوم المرور والشركات التي تزيد رحلاتها بواقع 20%.
لكن الوكالة ذكرت أن السلطات لا تخطط لخفض عام في الرسوم.
وإيران واحدة من عدة دول تفرض ما يسمى برسوم التحليق وتستخدم عوائدها في العادة لتمويل خدمات منها المراقبة الجوية وبيانات الطقس.
وقال أغاي إن الخصومات المزمعة ستحتاج لموافقة الحكومة.
وكانت شركات الطيران الرئيسية تغير مساراتها أو تلغي رحلاتها في كانون الثاني/يناير، لتفادي المجال الجوي فوق العراق وإيران عقب هجوم صاروخي إيراني على قوات أمريكية بالعراق.
وقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متن طائرة أوكرانية تحطمت بعد قليل من إقلاعها من طهران في رحلة إلى كييف يوم الثامن من كانون الثاني/يناير.
وأقرت إيران بأنها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ وذلك بعد ساعات من إطلاقها صواريخ باتجاه أهداف أمريكية بالعراق ردا على مقتل القائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.