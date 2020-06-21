كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9623 وفاة و204952 إصابة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 163591 شخصا، فيما بقي 2887 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأكدت الصحة الإيرانية، أنه تم حتى الآن إجراء مليون و422407 اختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض في البلاد، لافتة إلى أن محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وآذربيجان الشرقية في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس.

وطالبت الصحة الإيرانية، بالتقيد بالإرشادات الصحية وتجنب إقامة حفلات الأفراح ومجالس العزاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقد سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.

وأصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع اجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصا، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 8837".

وأشار البيان، إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلا عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضاف البيان، أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان في وضع صحي أحمر.