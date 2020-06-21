كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة خمسة بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة نتيجة لإطلاق النار في مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس الأمريكية، حسبما أعلنت الخدمات الطبية الطارئة في مقاطعة أوستن-ترافيس، اليوم الأحد.

وقالت الخدمات الطبية: "نقل أطباء خدمة الإسعاف في أوستن 5 مرضى من هذا الحادث إلى منشأة محلية لعلاج الصدمات. كان جميع المرضى من البالغين، ولديهم إصابات خطيرة قد تهدد الحياة. لا توجد معلومات أخرى متاحة، الخدمات الطبية الطارئة في مقاطعة أوستن موجودة في مكان الحادث"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب الخدمات الطبية الطارئة في مقاطعة أوستن، فقد حدث إطلاق النار في 500 قطعة من شارع East 7th Street.

وذكرت الشرطة المحلية، أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار تم تطويقها بسبب التحقيق. لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

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وقد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار تولسا الدولي في أوكلاهوما وفقًا للمجموعة الصحفية التي كانت مسافرة معه، ويذكر ان ترامب لم يتحدث من الصحفيين خلال الرحلة.

ووفقا لصحيفة الجارديان، ألقت حملة دونالد ترامب باللوم على "المتظاهرين المتطرفين" في تخويف أنصار الرئيس من تجمع الليلة في تولسا.. واحتمال مشاركة مساحة محصورة مع آلاف الآخرين فى وسط جائحة كورونا.

وقالت حملة ترامب: "للأسف، اختلط المتظاهرون مع المؤيدين، حتى منعوا دخول أجهزة الكشف عن المعادن، مما منع الناس من دخول المسيرة. حاول المتظاهرون الراديكاليون إلى جانب الهجوم المتواصل من وسائل الإعلام تخويف أنصار الرئيس". وقال المتحدث باسم الحملة تيم مورتو: "نحن فخورون بالآلاف الذين تمسكوا بها".

وقالت حملة ترامب إنها تأخذ "السلامة على محمل الجد"، ولاحظت معقم اليدين، وسيتم توفير فحص درجة الحرارة والأقنعة للحاضرين، على الرغم من أن ارتداء قناع لن يكون مطلوبًا في الواقع.