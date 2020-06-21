كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين": لا استبعد الترشح للرئاسة إذا مررت التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الاحد، أنه لا يستبعد الترشح لولاية أخرى إذا تم تمرير التعديلات ذات الصلة على الدستور الوطنى.

وقال "بوتين"، حسبما بثته قناة روسيا 1 التلفزيونية: "أنا لا أستبعد إمكانية ذلك. إذا ظهر هذا في الدستور - فرصة الترشح للرئاسة. سنرى"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

سيجرى التصويت لجميع الروس على تعديلات الدستور الوطني في 1 يوليو.

في أواخر يناير، اقترح "بوتين" تعديلات على القانون الأساسي، بما في ذلك تخفيض الرئاسة لفترتين وتوسيع دور الهيئة التشريعية.

وقال الرئيس الروسي، أيضًا، إن مجلس الدولة، وهو حاليًا هيئة استشارية مكونة من حكام الأقاليم، يجب أن يكون له مركزه وواجباته المحددة في الدستور.

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وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن موسكو تمكنت من مواجهة وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد - 19" بجدارة، بفضل الموقف الموحد الذي تبنته أجهزة الدولة والمجتمع.

وأضاف بوتين: "لقد تمكنا بالفعل والآن حان الوقت لقول ذلك، من إظهار الجدارة في الاستجابة لخطر الوباء، بفضل الجهود الموحدة للمجتمع، ونظام الرعاية الصحية، والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".

وتابع: "لقد استطعنا تقديم هذا الرد على الوباء، لأنه كان بإمكاننا أن نعتمد إلى درجة حاسمة على بنيتنا التكنولوجية والصناعية الذاتية".

وذكر أنه تسنى منع ارتفاع الأسعار بعد أن كانت هناك مخاوف لدى البعض في بداية الوباء من حدوث نقص في السلع الأساسية، ما دفعهم لشراء كميات كبيرة من السلع.

ولفت إلى أن منتجي السلع والمواد الغذائية الأساسية عملوا بأقصى طاقاتهم لإنشاء سلاسل لإيصال البضائع، ضمت شركات النقل والمتاجر متعددة الفروع، لسد احتياجات المستهلك دون تأخير.

واعتبر أن الاقتصاد الوطني بكافة حلقاته الرئيسية وبناه التحتية الحيوية، بما في ذلك الرقمية، "أثبت بشكل عام أنه قادر على التكيف بسرعة مع التحديات الخطيرة، وتحمل الأعباء الثقيلة والعمل بسلاسة في الظروف الصعبة".