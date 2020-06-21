فرق الاغاثة الإماراتية توزع المعونات الغذائية لصيادي الخوخة بالحديدة

الأحد 21 يونيو 2020

قامت فرق الاغاثة التابعة لهيئة الهلال بالساحل الغربي بتوزيع المعونات الغذائية العاجلة لصيادي مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة العائدون من دولة اريتريا بعد الإفراج عنهم من قبل قراصنة ارتريين قاموا باحتجاز هم و صادروا وسائل ارزاقهم من القوارب وادوات الصيد وعادوا الى مدينة الخوخه لا يملكون قوتهم و من يعولون.



وفور وصول المحتجزين سارعت هيئة الهلال ممثلة في فريقها المتواجد في الساحل بإغاثتم بالسلل الغذائية المتكاملة ليتمكنوا من اعالة اسرهم حتى يستعيدوا نشاطهم و يعوضوا ما سلبوه منهم قراصنة البحر ، كما شملت المساعدات اسر الصيادين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى القراصنة. وتم توزيع المعونات في مركز الانزال السمكي بالخوخة الذي تم اعادة تأهيلة واكمال ملحقاتة من قبل الهيئة في النصف الاول من العام 2019.

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حضر عملية التوزيع ممثل الهلال الاحمر و الدكتور / الحسن طاهر محافظ محافظة الحديدة ووكيل اول المحافظة / وليد القديم و الدكتور / عادل المسعودي ممثل المؤتمر الشعبي العام وعدد من اعضاء السلطة المحلية بالمديرية.

وخلال عملية التوزيع قال محافظ محافظة الحديده الحسن طاهر “نتقدم بالشكر الجزيل لما تقدمه دولة الامارات من مساعدات لابناء الساحل ، وحقيقة ان الهلال المؤسسة الرائدة في فعل الخير وهم المبادرون والساعين في الاعمال الانسانية، و بصمات الهلال شاهدة في الساحل من اقصاه الى اقصاه في كل الميادين الخدمية من مياة وتعليم وغذاء وغيره وستظل بصمة الهلال في اليمن على مدى التاريخ” كما اكد الدكتور المسعودي “ان هيئة الهلال هي المسانده والداعمة لابناء الساحل عبر جناحها الانساني هيئة الهلال الاحمر وهي معنا بكل المناسبات ونرفع شكرنا لدولة الامارات وقيادتها”.

عدد من المستفيدين عبروا عن شكرهم لتقديم هذه المساعدات في هذا الظرف الحرج الذي يمرون به شاكرين دور الإمارات الإنساني في الساحل خصوصا واليمن عموما.