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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب المدنيين جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المدنيين في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية في حيس ان المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة على منازل المواطنين في مركز مدينة حيس مستخدمه عيار 14.5 بشكل همجي مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم.
وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية والمواطنين في مختلف مناطق مديريات محافظة الحديدة ضمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم المليشيات.
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