مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب المدنيين جنوب الحديدة

الأحد 21 يونيو 2020

فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المدنيين في مدينة حيس جنوب الحديدة.



Advertisements

وقالت مصادر محلية في حيس ان المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة على منازل المواطنين في مركز مدينة حيس مستخدمه عيار 14.5 بشكل همجي مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية والمواطنين في مختلف مناطق مديريات محافظة الحديدة ضمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم المليشيات.