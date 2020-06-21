شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن عن 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و661 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 48 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 44,925 حالة.

Advertisements كما سجلت الوزارة 661 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد 19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 32,415 حالة. وأعلنت الوزارة وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد 19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 شخص.

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