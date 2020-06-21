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شاهد.. دولة الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أذربيجان لدعمها في مكافحة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 21 يونيو 2020

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من الإمدادات الطبية و أجهزة الفحص إلى أذربيجان لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين بها في مجال الصحة و تعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار /كوفيد-19/.

 

وقال الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان في تصريح له :" إن العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان تشهد تقدما ملموساً في العديد من المجالات تدعمها الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف المحافل الدولية".

 

ووصف القبيسي إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم بأنه شاهد على تبني قيادة دولة الإمارات نهج الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خاصة في ظل ما يواجه العالم الآن من تحديات على صعيد مكافحة هذه الجائحة".

 

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 946 طنا من المساعدات لأكثر من 67 دولة استفاد منها نحو 946 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

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