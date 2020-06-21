شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. محافظ حضرموت يعزّي في وفاة الباحث المعروف حسين الجيلاني والان مع التفاصيل

الأحد 21 يونيو 2020 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص العزاء وأصدق المواساة في وفاة الباحث المعروف الأستاذ حسين عبدالله الجيلاني، رئيس منتدى الخيصة الثقافي الاجتماعي بالمكلا الذي وافته المنية هذا اليوم.

وأعرب المحافظ عن ألم الرحيل بخسارة المحافظة للباحث في التراث الشعبي الأستاذ حسين الجيلاني المُلم بالمعارف الدينية والأدبية والتاريخية، والذي كان رحمه الله يمثّل موسوعة ومرجعاً في التراث الشعبي، ومن الذين سعوا لإقامة العديد من المهرجانات التراثية من بينها مهرجان البلدة السياحي، وعمل على التعريف بنجم البلدة وفوائدة. Advertisements وتقدّم المحافظ بخالص التعازي لأولاده محمد ومعتز ومازن وعبدالله، ولأفراد أسرتهم كافة، والى الأخ محمد عبدالسلام الجيلاني وآل الجيلاني كافة. مبتهلاً الى المولى تعالى أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

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