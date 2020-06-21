شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل وإصابة 12 شخصًا في إطلاق نار بمدينة منيابوليس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، خلال إطلاق نار بمدينة منيابوليس، شرقي الولايات المتحدة، في حادث يعيد الجدل حول العنف الناجم عن حرية اقتناء الأسلحة وحملها بالبلاد.
ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية ” أوضحت شرطة شرطة منيابوليس في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أن أشخاصا مصابين بأعيرة نارية نقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.
وأظهرت صور نشرت على فيسبوك شخصا واحدا على الأقل ممددا على الأرض ومن حوله العشرات، وكان بعضهم يطلب المساعدة.
وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة؛ نظرًا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.
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