2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، إن "عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 163591 شخصا، فيما بقي 2887 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة".

وأشارت المتحدثة إلى أنه "تم حتى الآن إجراء مليون و422407 اختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض في البلاد"، لافتة إلى أن "محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وآذربيجان الشرقية في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس".



وجددت الدعوة للمواطنين إلى "التقيد بالإرشادات الصحية وتجنب إقامة حفلات الأفراح ومجالس العزاء".