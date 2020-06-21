رئيس الجمهورية يؤكد لوفد الكرد الكاكائيين وجوب التعاون مع القوات الأمنية لمواجهة الارهاب

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، لوفد الكرد الكاكائيين على وجوب التعاون مع القوات الأمنية لمواجهة الارهاب.
وشدد رئيس الجمهورية بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التكاتف والتآزر بين جميع مكونات الشعب العراقي بما يسهم في تحقيق السلم الأهلي ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد"، مؤكداً على "وجوب التعاون والتنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة و الحشد لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره".
ولفت إلى أن "القوات الأمنية مطالبة بتوفير الأمن والحماية لكل مكونات الشعب العراقي، وأن تعمل على منع تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تطال المواطنين وخاصة الكرد الكاكائيين"، مشيداً بـ "التضحيات التي قدمها أبناء هذا المكون في مواجهة عصابات داعش ودفاعهم عن مدنهم وقراهم".
بدورهم، استعرض أعضاء الوفد المشاكل والتحديات التي يواجهونها، وحرصهم على تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الأواصر المجتمعية التي تربط جميع المكونات.
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