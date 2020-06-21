قدم المدير العام لقناة السومرية الفضائية عمار طلال تعازيه بوفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي. وقال طلال "فقدنا اليوم احد اعمدة الكرة العراقية الكابتن احمد راضي، الذي لطالما كان يدخل الفرحة بمشاركاته محلياً ودولياً، تعازينا للأسرة الرياضية والجمهور العراقي، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، انا لله وانا اليه راجعون". وتوفي النجم الدولي السابق احمد راضي، اليوم الاحد، في بغداد بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام السومرية يعزي بوفاة احمد راضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.