واشنطن تعزي بوفاة 'الاسطورة': النجم غادر عالمنا مبكراً

رياضة 2020-06-21 | 13:59 6,875 مشاهدة قدمت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاحد، تعازيها الى الشعب العراقي بوفاة الأسطورة الكروية احمد راضي.



واضافت "لقد تركت جائحة

وذكرت السفارة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "فقدت أسود الرافدين اليوم قائدهم"، مضيفة أن "بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تتقدم بأحر التعازي القلبية الى الشعب العراقي وعائلة أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي".واضافت "لقد تركت جائحة كورونا خسائر فادحة في العالم، وخاصة في العراق، نأسف لرؤية هذا النجم يغادر هذا العالم مبكراً".

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