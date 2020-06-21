عائلة احمد راضي تكشف حقيقة وصية 'فتح تحقيق بوفاته'

2020-06-21 | 13:48
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كشفت عائلة النجم الدولي السابق احمد راضي، حقيقة الأحاديث التي اشارت الى وصيته بفتح تحقيق بوفاته.
واضاف: "في الوقت الذي نستغرب فيه الاكاذيب التي اطلقها البعض ممن محسوبين على الصحافة ولم يشاركوننا احزاننا او التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن احمد راضي ،،، لذا ننفي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لاي شخصية بعيدة او قريبه او تكليف احد من قبل عمي الراحل الكابتن احمد بوضع وصيته بتشريح جثته .. او التقرب اليها مؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل".
وتابع: "نسال الله ان يتغمد عمي وكل الذين انتقلوا الى جوار ربهم ازاء تعرضهم بهذا الفايروس القاتل بواسع رحمته داعين المولى ان يسكن عمي وجميع المسلمين جنات رحمته وان يلهمنا واياكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ".
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