شخصان حكمهما حكم القاتل في تفشي كورونا

حدد العلامة مضر الحلو، شخصين حكمهما حكم القاتل في تعليق له اليوم الاحد، على تفشي جائحة كورونا في البلاد. وكتب الحلو على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، "شخصانِ، حُكمُهُما حُكمُ القاتلِ العمْد: شخصٌ نَقلَ العدوى بالوباء لغيره، جَراء تَرْكِه أسبابَ الوقاية، واستهانته بالإرشادات الطبية، وشخصٌ بعد أنْ مَن اللهُ عليه بالشفاء منه، يبخلُ بالتبرع ببلازما دمِه ليُنقِذَ حياةَ مُصاب آخر".



ويشهد العراق تزايدا "مخيفا" باعداد الاصابات بفيروس كورونا، حيث اقتربت آخر إحصائية امس السبت من الالفي حالة اصابة مؤكدة و88 حالة وفاة.



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